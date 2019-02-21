Окружной суд перенес заседание по делу о постройках УПЦ МП возле руин Десятинной церкви на 26 февраля

Как сообщает LB.ua, заседание было назначено на 21 февраля, но судья Евгений Аблов заболел, и рассмотрение иска перенесли на следующую неделю. Предварительно оно назначено на 10:00 26 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, сооружение, которое принадлежит УПЦ МП, возле фундамента Десятинной церкви в Киеве построили в 2005 году. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, часовня более 10 лет работает на территории исторического памятника.

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В 2018 году профильная комиссия Киевсовета поддержала петицию о демонтаже часовни как незаконной "малой архитектурной формы". Наместник часовни епископ Гедеон (Харон) ранее был депортирован из Украины.

Напомним, иск касается построек, сооруженных УПЦ МП в 2012 году на территориии Национального музея истории Украины. Во владении религиозной общины в феврале 2012-го были переданы три временных сооружения - МАФа (вагончика). Однако в госреестре вещевых прав числится капитальное сооружение вдвое больше по площади, чем МАФы, на которое по факту нет документов о праве собственности. "Монастырь", который здесь действует, отсутствует в госреестре религиозных учреждений.

В январе 2018 года архитекторы-активисты Алескей Шемотюк и Александр Горбань устроили акцию протеста против незаконного сооружения, совершив поджог дверей "монастыря". После этого факт существование построек на территории музея получил новый резонанс. Министерство культуры Украины, Национальный музей истории Украины и народный депутат Игорь Луценко подали иск об отмене регистрации права собственности на МАФы.

Министерство юстиции в суде, который состоялся 10 сентября, поддержало ходатайство религиозной общины, выступающей за сохранение незаконно установленных сооружений возле руин Десятинной церкви.