Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков

В деле уже 30 подозреваемых, сообщили DW в Антикоррупционной прокуратуре Австрии, передает Цензор.НЕТ.

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте. Как выяснило издание, за несколько лет следствия дело приняло немалые масштабы.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве речь идет о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank были незаконно выведены 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

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По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из "Пивденкомбанка", 40 млн долларов из "Терра Банка", 39,5 млн долларов из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

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Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков были выведены всего 846 млн долларов и 75 млн евро. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн из банка "Национальный кредит", 59 млн долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены 99 млн через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.