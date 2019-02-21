ГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Я много времени посвятил на борьбу с бывшим руководством ГФС для того, чтобы достроить наши пункты на границе. Например, в Черновицкой области, где на более 200 км вообще ничего нет. Или если поедете на Закарпатье. Если посмотреть, что есть с венгерской стороны, а что с нашей, то, например "Лужанка", как говорил Ослик Иа - "душераздирающее зрелище". И это реальный кошмар.



Что касается практических вещей, то мы делаем все возможное. Совместно с поляками, словаками, румынами и частично с венграми. Я встречался с венгерским министром, мы ведем разговор, чтобы создать хотя бы один пилотный пункт совместного таможенного и пограничного контроля. Это классная вещь, но я считаю, что это не очень поможет нам в борьбе с контрабандой. Совместный таможенный пограничный контроль нужен, чтобы люди проводили меньше времени на границе и чтобы процедуры были более прозрачными. Основная часть контрабанды существует в контексте коррупционных схем. Украине необходимо имплементировать все конвенции и директивы ЕС. Так, ввести общие базы по взаимному доступу, что позволит коренным образом реформировать работу украинских таможенников", - отметил глава МИД.

На уточняющий вопрос, с кем именно из руководства Государственной фискальной службы МИД вел консультации по поводу строительства пунктов пропуска на границе, Климкин отметил, что имеет в виду экс-главу ведомства Мирослава Продана, однако проблема касается всей системы на таможне:



"С бывшим руководством ГФС. С Проданом. Я имел с ним несколько бесед о том, каким образом завершить пропускные пункты на границе. Мы, к сожалению, ничего не сделали. Более того, это не проблема Продана, это проблема всей системы ГФС, мы даже не использовали ЕСовские деньги на это... Это еще до Продана. То есть были ЕСовские деньги, которые не использовались. Речь шла о миллионах евро".

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