На украинской границе 7 видов контроля. Их нужно свести в одну точку, - Климкин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Вы знаете, сколько у нас видов контроля на границе? У нас видов контроля целых 7. Почему мы не можем их свести в одну точку? Это очень простой вопрос, я его поднимал на Кабмине", - отметил он.

По мнению министра, введение одних только пунктов пропуска, в том числе, совместных с западными соседями Украины, не решит всю проблему контрабанды через границу. По его словам, необходима реформа всей таможенной системы.

"Я считаю, что это должно быть сделано одновременно с коренным реформированием всей таможенной системы и введением европейских директив. Вспомните, сколько у нас было проектов по таможенной службе, но никто не принес реального результата, потому что никто не был направлен на перестройки службы. В частности одним из проектов хотели заниматься британцы, но когда посмотрели на нашу таможню, сказали, что если мы не изменим все, то ничего не будет, и их отказ от проекта - это мое личное разочарование. Под реформу всей системы мы точно найдем эффективную международную помощь, с эффективными проектами. Мы только должны по-настоящему захотеть ее реформировать.



На вопрос, разговаривал ли он с премьер-министром Владимиром Гройсманом о реформе таможенной системы, Климкин сказал: "Мы говорили несколько раз. Почему это не делается? Наверное, из-за отсутствия желания это перенастроить".



Также Климкин подчеркнул, что его как министра иностранных дел интересует, в первую очередь,создание и обустройство современных пунктов пропуска на границе:

"Обо всем правительстве не могу сказать. Это спросите у моих коллег. Я заинтересован в пунктах пропуска".

По мнению главы МИД, другой важной составляющей реформы таможенной системы должно быть ведение общих баз данных с таможенными ведомствами соседних стран.

"Основная часть контрабанды существует в контексте коррупционных схем. Украине необходимо имплементировать все конвенции и директивы ЕС. Так, ввести общие базы по взаимному доступу, позволит коренным образом реформировать работу украинских таможенников... Это касается не только ЕС. Посмотрите, что происходит в торговле с Китаем, например. Мы пытались пробить вопрос обмена таможенными данными с некоторыми азиатскими странами", - сказал Климкин.

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