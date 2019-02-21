Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook. Приводим его пост полностью.

"О ФОПах и АйТи

Сорян друзья, но бить себя пяткой в грудь и кричать, что мы @хуенно крутые АйТи, при этом

конкурировать только за счет спионеренных у державы 22+18 -5%=35% с заработной платы, оформляя своих родимых сотрудников как ФОП (в нашем случае около 600 долларов на каждого айти), нечестно!

Если не можете работать в рыночных условиях, то и скажите, что мы не можем конкурировать даже с индюками (жители большой страны на полуострове Индостан), т.к. они умнее и дешевле. Назовите себя честно….кустари клавиатуры. Попросите у сантехников, инженеров и уборщиц Вас поддержать, но скажите, на какое время! Бубельгум когда-то должен заканчиваться! Вы же хотите вечный офшор! Так не будет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин

Грозитесь уехать? Германия, США, Великобритания от 45% налоги с з.п. Швеция, Дания, Швейцария - итого больше. Сколько останется на руках? С Вашим умением решать несложные низкооплачиваемые задачи, об которые не пачкают руки продвинутые чуваки на Западе, а отправляют сюда или к индюкам на аутсорс, уверен, что меньше чем тут получится.

Кстати, продвинутые, кто может решать серьезные задачи уже тут, к сожалению, но их там 45% налогов не пугают, потому, что зарабатывают брутто 300-400 тыс в год.

Какой выход ?

1)Садиться за круглый стол и просить у..сантехников, инженеров, уборщиц отсрочки с точным указанием момента начала оплаты налогов.

2) Отменять упрощенку с одновременным снижением НДФЛ (предполагаю до 12%). Кстати есть такая ступенчатая система, уже разработана в недрах Налогового Комитета, разработана на несколько лет.

3) Стимулировать компании, создающие продукты, а аутсорс оставить Индии.

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять млрд гривен налогов в бюджет Украины, 25 тыс. специалистов и более 450 компаний: В Харькове презентовали отчет об IT-отрасли города. ИНФОГРАФИКА