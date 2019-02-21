Для введения двойного гражданства со всеми странами, кроме РФ, пока нет политического консенсуса. Но делать это необходимо, - Климкин

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства. За исключением России! Поскольку мы в состоянии войны, никакого двойного гражданства с Россией не может быть. Нужно четко прописать балансы, все права и обязанности. Скажем, в Турции есть сообщество крымских татар. Что делать если они захотят двойное гражданство? Но Крым - это Украина. Поэтому, все нужно четко прописать.



Есть много украинцев в Канаде, США, Австралии, которые могли бы работать здесь, в Украине, если бы было введено двойное гражданство. Даже все эти печальные действия вокруг Ульяны Супрун - это реальное подтверждение моей мысли. Я недавно открывал в Эдмонтоне Генеральное консульство. Ко мне подходили многие и говорили: продвигайте свою инициативу, мы готовы приехать и поработать. Они готовы по 2-3 года работать не обязательно в Киеве, а помочь местному самоуправлению. Причем они готовы получать украинскую зарплату. Поэтому мы теряем тысячи людей. Это нечестно и неправильно", - сказал он.



Климкин озвучил приблизительніе цифры украинских граждан, которые параллельно имеют паспорта соседних стран: "У нас есть внутренние цифры и по Венгрии, и по Румынии. Это десятки тысяч".

Министр сообщил, что МИД общается с рядом народных депутатов по поводу законопроекта о двойном гражданстве.



"Мы разрабатываем предложения. Я общаюсь с несколькими народными депутатами. Когда - сказать не могу. Для этого нужна дискуссия, сможем ли мы это сделать до выборов - я не знаю, честно говоря... Я думаю, что разработка проекта и дискуссия могут длиться несколько месяцев. Наработки уже есть. Примерно понятно, какими должны быть критерии. Но эта дискуссия должна быть не политической, а общественной. Общество должно это поддержать. Как и всегда. Или политический консенсус по этому поводу? Я считаю, что нет. Поскольку есть люди, которые это не поддерживают", - заявил Климкин.

При этом министр отказался назвать фамилии народных депутатов, работающих над законопроектом о двойном гражданстве.



"У них есть свои политические позиции. Если я сейчас засвечу их, то это может помешать. Скажу так: это люди из разных политических сил... Я веду дискуссию со многими депутатами, многими политиками. Есть те, кто считает, что это не нужно распространять на все страны, например, на Венгрию. Я же наоборот считаю, что это решило бы многие проблемы".

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