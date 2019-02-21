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21.02.19 14:01

СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Служба безопасности заявляет, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), 3 координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за 2 области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.

Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".

"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни у одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.

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По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".

По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".

Кононенко добавил, что платили за такую ​​деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

"Использовалась грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов", - подытожил представитель СБУ.

Как стало известно "Прямому" из собственных источников, организатором срыва президентских выборов является депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 01
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 02
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 03
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 04
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 05
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 06
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 07
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 08
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 09
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 10
СБУ разоблачила избирательную пирамиду под руководством нардепа от Батькивщины Богдана 11

Напомним, ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко. 

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