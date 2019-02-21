В деле о создании "избирательной пирамиды" пока никто не задержан, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В этот момент следователи ГРБ и прокуратуры решают эти вопросы", - сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Во время обысков уже изъяты десятки тысяч долларов, отчетные документы, расписки о вручении средств, другие материалы, которые подтверждают противоправную деятельность", - сообщил он.

На уточняющий вопрос, прекращена ли деятельность "избирательной пирамиды", Кононенко сказал: "По крайней мере, на сегодняшний день она локализована, и необходимо провести кропотливую работу, допрашивая старших по избирательным участкам.

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Они будут давать показания, что им платили, когда, какую работу и в пользу какого кандидата они работали".

Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.

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Позже Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Как стало известно "Прямому" из собственных источников, организатором срыва президентских выборов является депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.