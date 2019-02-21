Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко относительно агитации

Исковые требования касались признании противоправными действий кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко по проведению предвыборной агитации и установлению факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации, говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.

По мнению истца, выступая 14 февраля 2019 г. в городе Харькове по случаю восемьдесят пятой годовщины со дня основания акционерного общества "Турбоатом" ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата на пост Президента Украины путем оглашения дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы.

Представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что рабочая поездка Петра Порошенко в Харьковскую область как действующего Президента Украины была запланирована заранее. Во время своего выступления 14 февраля 2019 г. Петр Порошенко произносил речь именно как Президент Украины, а не кандидат на указанный пост. Кроме того, подчеркнул, что упомянутое выступление не содержало призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Во время выступления не обсуждалась предвыборная программа ни одного из кандидатов.

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Этот спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, и в соответствии со ст.ст. 20, 277 КАС Украины относится к компетенции административных судов и подлежит рассмотрению Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции.

Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко. По содержанию ч. 1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", к предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью осуществления которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины.

Поскольку, возлагая на СМИ обязанность обеспечивать освещение рабочих поездок Президента Украины по стране (ЗУ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации"), законодатель не установил конкретного способа такого освещения, оставив это на усмотрение СМИ. То есть аудиовизуальные средства массовой информации вправе самостоятельно выбирать способы освещение рабочей поездки Президента Украины, в частности, в форме прямой трансляции, репортажа и тому подобное.