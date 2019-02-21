Москалькова отменила официальную встречу с Денисовой в Афинах

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменом Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой", - говорится в сообщении пресс-службы Т.Москальковой, поступившем в четверг.

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В нем отмечается, что Т.Москалькова и Л.Денисова неформально встретились на мероприятии, посвящённом 20-летию омбудсмена Греции, и "высказали взаимные просьбы о помощи гражданам России и Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах".

"Москалькова также обратила внимание на необходимость прекратить травлю Карпачевой из-за ее посещения украинских военных моряков в московском СИЗО "Лефортово" и попыток оказания им помощь", - говорится в сообщении.

Также на сайте Т.Москальковой говорится, что Н.Карпачева "является не только гражданкой Украины, но и представителем независимого международного правозащитного сообщества, вице-президентом Европейского института омбудсменов, деятельность которого доказала свою эффективность и направлена исключительно на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина".

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Ранее задержанных посещал консул Украины, а также их адвокат.

"Принятие решения о допуске иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции ФСИН России", - приводятся в сообщении слова Т.Москальковой.