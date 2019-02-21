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21.02.19 14:59

Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и нормы Международного гуманитарного права. Помимо увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, оккупанты проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК в Facebook.

"В отличие от подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции объединенных сил, которые совершенствуют свои позиции на линии разграничения сторон исключительно в пределах Минских договоренностей, оккупанты умышленно нарушают все соглашения. Об этом свидетельствуют и данные СММ ОБСЕ, представленные в ежедневном отчете от 19 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, 15 февраля БПЛА СММ зафиксировал новые фортификационные укрепления вблизи Первомайского (на юге от Донецка): "По оценке, они принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и ВСУ".

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"Такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, игнорируют интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Террористы оборудуют новые огневые позиции в районе Первомайского, - украинская сторона СЦКК 01

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