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21.02.19 15:14

Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

Лидеры стран нормандского формата – канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин – изначально не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому не подписали документы.

четверка,нормандская

Об этом заявил 21 февраля на брифинге второй президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты", – заявил Кучма. 

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