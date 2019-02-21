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21.02.19 15:18

Суд рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу Гандзюк

Шевченковский суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Он отметил, что рассмотрение ходатайства состоится 22 февраля в 11 утра.

Речь идет о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению:

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

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