Суд рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
Он отметил, что рассмотрение ходатайства состоится 22 февраля в 11 утра.
Речь идет о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению:
- Мангера В.Н., Левина А.А., Павловского И.В., Торбина С.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины;
- Грабчук Н.А., Васяновича В.А., Вишневского В.В., Горбунова В.А. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 УК Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п. 11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.