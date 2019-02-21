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21.02.19 15:40

Беларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 980 раз больше, чем в 2017 году. А объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 340 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Беларусь в 340 раз нарастила экспорт в Украину дефицитного антрацита. Уголь может происходить из ОРДЛО, - "Радыё Свабода"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

При этом, как отмечает издание, в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

"Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах", - говорится в материале.

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По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе, а покупают его в основном компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания "Центрэнерго", которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь в Беларуси не покупают.

В "Центренерго" на соответствующий запрос издания на момент выхода публикации не ответили.

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