Телеканал "112 Украина" проверят из-за высказываний Рабиновича и интервью Азарова

Решение о проведении проверки было принято сегодня, 21 февраля, на заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Основание для проверки – нарушение ведущим и гостями в студии норм закона, запрещающих пропагандировать и разжигать национальную, расовую или религиозную вражду, популяризировать или пропагандировать органы государства-агрессора и их отдельные действия.

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К примеру, 30 декабря 2018 года ведущий Вадим Рабинович сказал в эфире: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?".

Нацсовет также обратил внимание на интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, транслировавшееся в эфире 16 февраля. "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", – сказал тогда Азаров.

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Регулятор видит в распространенных на телеканале "112 Украина" программах признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации".

Нацсовет также попросит ряд региональных телекомпаний, программная концепция которых аналогична "112 Украина", предоставить записи своих эфиров.