Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Миротворческой миссии, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, в том числе на Совете безопасности ООН, я не вижу в ближайшем будущем. А мир – это сегодня главная проблема для Украины. Не будет мир – будет замороженный конфликт, который сегодня есть, через который будут влиять на Украину, чтобы довести ее", - пояснил Кучма.

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В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря на эту тему, подчеркнул, что Украина и Россия должны вести прямой диалог по урегулированию ситуации.

"Пока мы - мы это Украина, и агрессор - это Россия, не начнем договариваться между собой, начиная с маленького, с помощью сил, которые на нашей стороне, мира не будет", - сказал он.

При этом Леонид Кучма отметил, что Россия сегодня является один из двух врагов для действующих кандидатов в президенты Украины.

"У наших кандидатов в президенты есть два врага. Один внутренний – олигархи, второй – Россия. Олигархов можно быстро уничтожить. А как быть с Россией? Надо искать ответ", - пояснил Кучма.