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21.02.19 16:09

Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе

В МИД РФ говорят о подготовке Киевом новой "провокации в Керченском проливе". На этот раз, фантазируют в Москве, Украина не станет отправлять запрос оккупантам, не возьмет лоцмана, зато привлечет представителей стран НАТО.

Украина будет прорываться вместе с НАТО, - Лавров предупредил о новой "провокации" в Керченском проливе

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Взгляд".

"Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", – озвучил страхи россиян Лавров.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Цензор.НЕТ, что новый проход через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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