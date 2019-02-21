Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.02.19 16:35

Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников "задротами": "Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками"

Харьковский нардеп Михаил Кобцев, отстаивающий увеличение налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, оскорбил работников IT-сферы.

Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников "задротами": "Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий был размещен под публикацией статьи о том, что "ФЛП являются злом для IT".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

В споре с пользователем George Kashperko представитель БПП неоднократно назвал айтишников "задротами", а также описал, как они проводят свое время по его мнению.

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал Кобцев.

Парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп назвал жителей Индии. - Ред).

Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников задротами: Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками 01

Отметим, что согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100