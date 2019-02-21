В Запорожье власть через силовиков давит на "Батькивщину", - заявление политсилы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Отмечается, что в ходе обысков у представителей "Батькивщины" изъяли телефоны, другие личные вещи и агитационные материалы за кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Запорожской областной партячейки, полиция, куда обратились представители "Батькивщины", когда в дверь их квартир начали врываться неизвестные, никак не среагировала на вызовы.

На место событий для оказания помощи членам своей команды вместе с адвокатом выезжал Виталий Рябцев, доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко по 75-му избирательному округу. По его словам, увиденное "очень напомнило возвращение сталинских репрессий 1937".

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"Отбирали личные вещи, в том числе у членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребенка забрали телефон. По имеющейся у нас информации, генпрокурор Юрий Луценко создал спецгруппу, задачей которой является полностью парализовать предвыборную работу Юлии Тимошенко как главного конкурента действующего президента. Правоохранители фактически работают на его штаб", - заявил Рябцев.

Он выразил убеждение, что силовыми действиями власти не удастся запугать оппонентов.

"Они только дискредитируют правоохранительную систему, которая превратилась в обслуживающий персонал избирательного штаба Петра Порошенко", - подытожил Рябцев.

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