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21.02.19 16:59

На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны

На одном из арсеналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля, предотвратили попытку поджога.

На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угроза оперативно была ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов. Просим представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации", - говорится в сообщении.

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На одном из арсеналов ВСУ предотвращена попытка поджога: угроза ликвидирована без последствий, - Минобороны 01

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