По полковнику Пилипенко, обвиняемому в избиении майдановцев, начато служебное расследование, - МВД

Об этом Шевченко заявил в комментарии Цензор.НЕТ,

Шевченко отметил: "Министр внутренних дел поручил командующему Нацгвардии провести служебное расследование по материалам, которые были опубликованы в медиа относительно полковника Пилипенко, который занимает должность заместителя начальника Академии Нацгвардии".

По словам Шевченко, в случае подтверждения сведений о недопустимых действиях полковника Пилипенко во время Революции достоинства, он не будет продолжать службу на этой должности.

Шевченко отметил, что по требованию министра внутренних дел, на время проведения служебного расследования он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее стало известно, что полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого.