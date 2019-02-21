Яценюк: Если Россия, страна-агрессор, может ветировать решение международной организации - значит она неэффективна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум для молодежи.



Тема Форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - "Международные организации на распутье между классицизмом и модернизмом. Альтернативное видение".

Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, "тех стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ": "Они это делают посредством денег, политики запугивания, поставок оружия, поддержки разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН".

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"Никакого решения в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, и в других международных организациях невозможно принять без консенсуса. И тут на сцене появляется Россия, блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН", - сказал он.



Лидер НФ также напомнил, что Россия пытается вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы: "К сожалению, попытки России едва не преуспели".



"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя соответствующую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И главное - возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент", - подчеркнул он.

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Поэтому глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям: "Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от развития сегодняшнего дня, их роль и место будет падать. Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято - возникает вопрос его выполнения".



"Это три основных пункта, которые должны стоять сейчас на повестке дня в глобальных мировых организациях", - подчеркнул Яценюк.

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Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). После этого участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.