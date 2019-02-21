Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Быстрая копейка". Для этого необходимо обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом. Также всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что она начислена и как ее получить "живыми" средствами", – говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (это с 4 по 25 марта) на имеющиеся пенсионные карты, или наличными через почтовые отделения, или курьером "Укрпочты" домой.

Как подчеркнул вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, курс на монетизацию субсидий – это, по сути, война с монополистами, ведь управление украинцев своим энергопотреблением, установка счетчиков, контроль за качеством и объемом услуг уничтожают монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере.

"Три года субсидии, которые поступали в виде клиринговых расчетов, не стимулировали украинцев к уменьшению энергопотребления и внедрению энергоэффективных мероприятий. Виртуальные средства государство платило за непонятные объемы и, соответственно, некачественные коммунальные услуги поставлялись компаниями-монополистами (водоканалами, ТКЭ, облгазами). Почему важна субсидия "живыми" средствами? Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению", – подчеркнул Зубко.

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Чиновник отметил, что со временем и с ростом доходов люди осознают, что лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег – это утепление и модернизация жилья. По его словам, это даст еще большую экономию.

В правительстве также напомнили, что сегодня для получения субсидий дополнительных заявлений и справок предоставлять не нужно.

В госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из них 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами". Начало монетизации субсидий наличными запланировано на март 2019 года.

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Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в среднем размер субсидии в Украине составляет 1500 грн.