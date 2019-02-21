Госэкоинспекция завершила проверку Дарницкой ТЭЦ. Пока там установлен только один химический фильтр

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе по вопросам экологии в Киеве заявили начальник Государственной экологической инспекции столичного округа Юрий Сергиенко и заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

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Завод "Энергия" находится в коммунальной собственности.

"Есть два электрофильтра, которые уже работают. В конце года еще два фильтра заработают. У завода есть намерения уменьшить выбросы в атмосферу. Мы как экологи за то, чтобы вовсе не было выбросов. Но понимаем, что без таких предприятий город просто не может решить проблему мусора", - отметил Савченко.

Также есть проект по установлению на заводе химических фильтров.

Что касается второго предприятия, Дарницкой ТЭЦ, то там, по мнению чиновников, ситуация сложнее, поскольку ТЭЦ находится в частных руках. По словам Савченко, она ежеквартально предоставляет в КГГА информацию.

"Они уже установили первый фильтр (из четырех - ред). То есть, уменьшили количество выбросов. Для того чтобы модернизировать оборудование им нужны огромные средства. Для этого есть процедура как инвестиционная составляющая, и им необходимо решать вопрос по организации, которая дает разрешение на включение этих средств в тариф. Когда был презентован план модернизации, то они говорили, что до 2022 года, по-моему, полностью выведут золошлакоотвал с эксплуатации, и будуть использовать новейшие технологии", - сообщил он.

Депутат Киевгорсовета Игорь Мирошниченко назвал ситуацию с Дарницкой ТЭЦ уникальной.

"Частное предприятие, нарушающее экологическое законодательство, по сути ставит условия городу: "Мы не будем ничего выполнять, а когда-то это сделаем". При этом дальше продолжает вести хозяйственную деятельность и про должать зарабатывать деньги. Формально они предоставляют услуги, а на самом деле загрязня.т город. Они реально терроризируют город! Это та же ситуацию, что и с заводом "Энергия", когда он был в управлении Ахметова. Ахметов мог бы поставить химические фильтры на заводе "Энергия" за один год. Для него это две ноги бразильского футболиста - 20 млн долларов.", - сказал он.

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В свою очередь Сергиенко назвал Дарницкую ТЭЦ примером того, когда бизнесу его интересы ближе, чем интересы общества в вопросах экологии.

"Есть предпрития, которые предоставляют услуги населению, и которые на сегодняшний день нельзя просто остановить. Я говорю не о конкретной ТЭЦ, а в общем. Как ее остановить, если она отапливает дома зимой? Поэтому такие предприятия, которые пользуются своим монопольным положением. Но выход из этой ситуации есть, и он закреплен в новой концепции реформирования системі эконадсмотра, утвержденной правительством. И этот принцип звучит так: загрязнитель должен платить з нарушение природоохранного законодательства. Поэтом умы должны установить такие условия для загрязнителей воздуха, чтобы им было попросту невыгодно загрязнять, а вынудить их поставть новое безопасное оборудование", - отметил он.

Также Сергиенко сообщил, что на днях госэкоинспекция завершила проверку Дарницкой ТЭЦ. Не раскрывая детали, он отметил, что "там есть о чем говорить".

Напомним, загрязнения со стороны Дарницкой ТЭЦ давно беспокоят киевлян. Напомним, местные жители и экоактивисты заявили о том, что, дав разрешение владельцам Дарницкой ТЭЦ (ООО "Еврореконструкция") на выброс загрязняющих веществ до 2024 года, Минэкологии фактически разрешило травить жителей Дарницкого района Киева.



Грубые нарушения в утилизации отходов от работы ТЭЦ-4 были установлены еще в 2015 году. Последние экспертизы золоотвала Дарницкой ТЭЦ на озере Горячка, которую провели лаборатории Минэкологии, подтверждают данные о его критическом загрязнении канцерогенами.



В январе 2017-го на Горячке возобновились бури из онкогенной золы. Специалисты уверяют, что поднимающаяся пыль является самой опасной.



"Именно эта пыль (из золошлаков ), которая вымерзла из общего слоя тех отходов, является одной из самых летучих, самых проникающих и несет в себе ударную дозу мышьяка и бензперена", - отметил Гайдуков.



Руководство столичной ТЭЦ-4 согласилось закрыть токсичный золоотвал на водоеме Горячка, чего требовали общественные активисты. Представлен план обновления оборудования до 2020 года. Однако часть активистов не удовлетворена тем, что ждать придется пять лет. По их словам, Киевсовет и руководство ТЭЦ не желают принимать необходимые меры для сохранения здоровья киевлян.