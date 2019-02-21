Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру перенесли на 28 февраля

Об этом кореспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала Киевского апелляционного суда.

Перед судом сотоялась акция активистов











Заседание пришлось перенести из-за неявки адвокатов Мангера. Защитники Шадрин, Глоба и Левковец не явились на заседание.

"Защитник Шадрин направил ходатайство, что не прибудет на заседание в связи с тем, что находится в другом судебном заседании", – сказал судья.







Прокуроры по делу не возражали против переноса судебного разбирательства, о котором просили суд защитники Мангера.

Фото, видео, - Олег Богачук

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.