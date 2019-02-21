Двое украинских воинов ранены, наемники РФ применили 82-мм минометы и ПТРК возле Крымского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения, которые обстреляли наемники РФ, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются.