На сегодня нет законных оснований, чтобы наша церковь сменила свое название, - юридический отдел УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава Синодального юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

При этом он заверил, что у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию. "На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь сменила свое название, а также чтобы Министерство культуры сменило название Украинской православной церкви", - сказал А.Бахов на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его информации, в настоящее время в Минкульте проводят консультации, каким образом можно переименовать УПЦ (МП). "Но закон не позволяет сделать это в принудительном порядке. Заключительные и переходные положения этого закона указывают, что если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации", - сказал глава Синодального отдела.

Вместе с тем А.Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо.

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