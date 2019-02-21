Бизнес зачастую интересует размер прибыли, а не соблюдение природоохранного законодательства. Мы фиксируем все нарушения, - глава Госэкоинспекции столичного округа Сергиенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе по вопросам экологии заявил начальник Государственной экологической инспекции столичного округа Юрий Сергиенко.

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"Мы в обновленной форме функционируем только несколько месяцев. Мы практически полностью обновили состав инспекции. Пришли новые люди, молодые и патриоты. И мы не собираемся закрывать глава на нарушения, и не вступаем ни в какие договоренности", - отметил он.

В частности, экологическая инспекция будет проверят соответствие ДПТ и выданных договоров аренды земельных участков нормам экологического законодательства (вплоть до подачи в суд на отмену ДПТ и разрыв договоров, в случае несоответствия указанных документов нормам закона). Также она имеет право проверять все субъекты хоздеятельности на предмет выполнения экологических норм и требований по вывоза (выбросу) и утилизации отходов (особенно опасных: больницы, ветлечебницы, пищевые и химпредприятия и т.д.).

Это же касается контроля сливных стоков и недопущения сброса в них канализации и мусора: "Инспекция имеет право выдавать предписание о прекращении водоснабжения и отмене разрешения на сбросы, что и будет делать".

"То что мы фиксируем по Киеву и Киевской области, то бизнес интересует размер прибыли и экономические показатели, а не соблюдение природохранного законодательства. Там, где можно не ставить фильтр, он не ставится. Экономят на топливе. Мы все это фиксируем и реагируем. Еще раз хочу подчеркнуть, что инспекция в Киеве и Киевской области - это новая инспекция", - констатировал Сергиенко