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21.02.19 18:59

Жеребьевка о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации проведена 21 февраля, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия в четверг на заседании, которое провела глава ЦИК Татьяна Слипачук, провела жеребьевку и утвердила результаты предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на Общественном телевидении и Общественном радио для проведения предвыборной агитации за счет госбюджета.

цик

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

"…прошла жеребьевка по предоставлению кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в тексте.

После перерыва в заседании Центризбирком утвердил результаты этой жеребьевки.

В то же время ЦИК не указал конкретной информации по датам, времени и фамилиям кандидатов.

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