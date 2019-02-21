Жеребьевка о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации проведена 21 февраля, - ЦИК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

"…прошла жеребьевка по предоставлению кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в тексте.

После перерыва в заседании Центризбирком утвердил результаты этой жеребьевки.

В то же время ЦИК не указал конкретной информации по датам, времени и фамилиям кандидатов.