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21.02.19 19:39

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области разоблачили одну из местных компаний, которая уклонялась от уплаты налогов, изготовляла и реализовывала фальсифицированные моющие средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 01

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 и ч.1 ст.229 УК Украины было установлено, что служебные лица одной из местных компаний, которая занимается производством мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, осуществляли производство фальсифицированного моющего средства, подделанного под известную торговую марку. В дальнейшем фальсификат реализовывали за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты более 1,9 млн грн налогов.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 02

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На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 03

В ходе обыска, проведенного на основании решения суда в производственных, складских и офисных помещениях компании - фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 672 шт. емкостей поддельного моющего средства и 2,5 тыс. пустых емкостей.

На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 04

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На Львовщине компания, изготовлявшая фальсифицированные моющие средства, уклонилась от уплаты 1,9 млн грн налогов 05

Постановлением суда на изъятые ТМЦ наложен арест.

Продолжается следствие.

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