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21.02.19 20:00

Украина призвала ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук

Министерство культуры Украины призвало ЮНЕСКО фиксировать разрушение Ханского дворца в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму.

нищук

 Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в комментарии телеканалу ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Я, непосредственно будучи в Стамбуле на сессии, приуроченной культурному наследию, поднимал это на международном уровне, бил в колокола и призвал ЮНЕСКО и другие организации, чтобы они создали мониторинговую комиссию для фиксации, поскольку у нас доступа нет, этого просто циничного разрушения истории мирового наследия – бахчисарайского Ханского дворца, в котором осуществляется под видом реставрации уничтожение артефактов XVIII века", – подчеркнул он.

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Нищук добавил, что украинская сторона фиксирует все несанкционированные археологические раскопки на территории Херсонеса и другие незаконные действия оккупантов.

"Мы предоставили достаточно материалов, чтобы Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, которое даст нам возможность... в судебном порядке, на международном уровне, бороться за возвращение тех артефактов или нести ответственность за эти преступления", – заявил он.

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