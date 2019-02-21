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21.02.19 20:11

Ранение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура

21 февраля в Киевской области во время учений в результате несанкционированного взрыва гранаты ранены двое солдат срочной службы воинской части А2167.

Ранение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Оба пострадавших доставлены в военный госпиталь в г. Белая Церковь с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Сейчас военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона проводятся первоочередные следственные действия.

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Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Напоминаем, ранее сообщалось о ранении 2 военнослужащих 72-й ОМБр на полигоне в результате подрыва на неизвестном предмете.

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