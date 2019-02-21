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21.02.19 20:38

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории г. Ривне и Ривненской области функционирует ряд АЗС, не зарегистрированных как СХД, которые не имеют разрешительных документов на хранение и розничную торговлю топливом, где осуществляется реализация незаконно изготовленных ГСМ.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 02
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 03

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Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11,9 тонны дизельного топлива, 4,43 тонны бензина и автозаправочное оборудование общей стоимостью более 1 млн грн.

Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 05
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 06

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Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 07
Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн 08

Продолжается следствие.

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