Налоговиками на Ривненщине из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории г. Ривне и Ривненской области функционирует ряд АЗС, не зарегистрированных как СХД, которые не имеют разрешительных документов на хранение и розничную торговлю топливом, где осуществляется реализация незаконно изготовленных ГСМ.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11,9 тонны дизельного топлива, 4,43 тонны бензина и автозаправочное оборудование общей стоимостью более 1 млн грн.
Продолжается следствие.