Федерация работодателей подписала меморандум о сотрудничестве с Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Утром обсуждал возможные пути выхода из экономического кризиса с тремя экс-президентами Украины, а только что подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федерацией работодателей Украины и лидером политической партии "Гражданская позиция" кандидатом в Президенты Украины Анатолием Гриценко.

В основу Меморандума были положены все 12 положений Манифеста работодателей Украины.

Когда мы впервые представили свою "дорожную карту" по ускоренному экономического развитию Украины, то призывали к дискуссиям всех политиков, лидеров политических партий и кандидатов в Президенты Украины, чтобы совместно найти пути решения конкретных экономических проблем.

Надеемся на сотрудничество с всеми политическими силами, которые воспринимают наш план, понимают, за счет чего можно добиться экономического роста и могут способствовать реализации основных требований работодателей.

Ведь благодаря синергии бизнеса и политиков в Украине появляется больше шансов на экономический рост.

Ведь именно мы, работодатели, знаем, каким путем идти.

В свою очередь лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко отметил, что ему легко подписывать Манифест. "У нас одна группа крови", - добавив, что экономическая безопасность является одним из приоритетов любого политика.

Действительно, в экономике есть много проблем, но, по словам Анатолия Гриценко, он не видит и проблем в том, как их решать - это вопрос времени, воли и концентрации усилий.

Во время дискуссии были поставлены вопросы и обсуждены проблемы создания в Украине высокопроизводительных рабочих мест, поддержки национального производителя, проведение аудита ключевых международных экономических соглашений и обязательств Украины, защиты прав собственности, проведение финансово-кредитной политики дружественной по отношению к украинской промышленности и многие другие вопросов, по которым кандидат в Президенты выразил свое мнение, отвечая на вопросы представителей бизнеса.

В конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором стороны договорились о продвижении инициатив, содержащиеся в Манифесте работодателей (в том числе путем принятия соответствующих законопроектов в Верховной Раде)".



