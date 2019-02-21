Суд приговорил дезертира к шести месяцам гауптвахты, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В ходе следствия установлено, что указанный военнослужащий, действуя с прямым умыслом, направленным на уклонение от военной службы без намерения ее прохождения в будущем, еще в ноября 2015 года самовольно покинул воинскую часть. В дальнейшем он уклонялся от службы, скрывался от правоохранительных органов и скрывал свою принадлежность к Вооруженным Силам Украины.

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В январе 2019 года в результате совместных розыскных действий органов полиции и Военной службы правопорядка дезертир был задержан и доставлен в орган досудебного расследования.

19.02.2019 по публичного обвинения военной прокуратуры Черниговского гарнизона Черниговский районный суд Черниговской области признал указанного военнослужащего военной службы по контракту воинской части А1815 виновным. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, дезертира приговорен к 6 месяцам ареста с содержанием на гауптвахте.

Военная прокуратура Центрального региона Украины в очередной раз обращает внимание всех лиц, перечисляются от органов предварительного расследования и суда, на неотвратимость уголовно-правовой ответственности и наказания за совершенные действия в независимости от времени совершения преступления".

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