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21.02.19 21:58

ВСУ испытали рядом с оккупированным Крымом зенитно-ракетные комплексы. ВИДЕО

Зенитно-ракетные комплексы испытывали на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма.

учения,зрк

Стрельбы выполнялись из модернизированных ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Завершается проведения испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных Сил Украины. Это даст нам возможность формировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВС Украины и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства", – отметил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко.

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Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные также провели масштабные учения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи аннексированного Крыма. Тогда отрабатывали систему противовоздушной обороны страны.

В начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил на побережье Азовского моря и сообщил о готовности к обороне от России.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на полуострове военные учения. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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