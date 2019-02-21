В России можно за два года до выборов знать кто будет президентом, у нас остался месяц и никто не может сказать, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.

"Я неоднократно участвовал в Мюнхенской конференции - на каждой панели вспоминали Украину и на каждой встрече поднимался ключевой вопрос. Всех волнует ситуация с выборами, все наши коллеги понимают, что от них очень много зависит - не изменит ли Украина внешний курс", - сказал он.

Кличко отметил, что Украина, в отличие от России, - демократичная страна и между кандидатам в президенты сейчас "достаточно большая конкуренция".

"Только в России можно за год или за два узнать, кто будет президентом. У нас осталось чуть больше месяца до выборов - пока четко никто сказать не может", - прибавил городской глава.

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