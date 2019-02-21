Заупокойная панихида по погибшему воину Василию Богоносюку состоится 22 февраля в Чорткове на Тернопольщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ориентировочно в 12.00 возле церкви Петра и Павла состоится встреча тела Василия Богдановича Богоносюка, 1980 года, жителя села Васылькив Чорткивского района Тернопольской области, старшего солдата 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 20 февраля, около 17.00 в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера.

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Находясь на наблюдательном посту, старший солдат Богоносюк заметил движение со стороны врага, заблаговременно предупредил боевых побратимов и открыл огонь. При смене боевой позиции получил ранение пулей снайпера и был эвакуирован в ЦРБ г. Курахово. Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В церкви Петра и Павла состоится заупокойная панихида, после чего тело Героя отвезут в родное село, в котором похоронят.

Василий Богоносюк родился 18.10.1980 года. 2014 ушел добровольцем на фронт. У него остались жена и двое детей.