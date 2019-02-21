Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Досудебным расследованием установлено, что майор полиции Т. требовал от гражданки Г. взятку в размере 300 долларов за непривлечение к административной ответственности, в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 КУоАП.

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В среду, 20 февраля, полицейского-взяточника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, непосредственно после получения им указанной суммы взятки.





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Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и запланировано направление в суд ходатайство об избрании меры пресечения.