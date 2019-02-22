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22.02.19 00:12

Фанаты "Динамо" во время матча скандировали: "Хто замовив Катю Гандзюк?". На трибунах был баннер "Мангер вбивця". ВИДЕО+ФОТО

Во время мачта Лиги Европы фанаты Динамо Киев скандировали лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?" и вывесили баннер с надписью "Убийцы должны сесть".

Как передает Цензор.НЕТ, в Фейсбук-странице группы "Хто замовив Катю Гандзюк?" опубликовано видео, как это происходило.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Динамо" играло против "Олимпиакоса" из Греции, проходил в Киеве и завершился победой Динамо с минимальным счетом 1-0. 

Фанаты Динамо во время матча скандировали: Хто замовив Катю Гандзюк?. На трибунах был баннер Мангер вбивця 01

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

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