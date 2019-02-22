Россия вмешивалась в американские выборы методами, которые до этого испытала в Украине, - экс-директор разведки США Клэппер

Об этом заявил директор национальной разведки США в 2010-2017 годах генерал Джеймс Клэппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это - примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США - они использовали этот опыт", - рассказал он.

Генерал Клэппер добавил, что Кремль имеет долгую историю вмешательства в выборы, и в тот или иной способ пытался вмешиваться в избирательный процесс в ряде других стран по меньшей мере с шестидесятых годов.

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"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", - отметил Клэппер.

Главный разведчик США времен президента Обамы пояснил, что показательным, в частности, является использование россиянами социальных сетей. По его мнению, очень важно понять методы кибервойны, потому что сейчас им трудно противостоять.

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