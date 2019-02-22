За президентскими выборами в Запорожской области будет следить 2 группы наблюдателей ОБСЕ, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"В Запорожской области будут работать две команды наблюдателей от миссии ОБСЕ, которые начнут работу за несколько дней до выборов. Миссия будет осуществлять обзор всего избирательного процесса с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ. Наблюдатели проанализируют законодательную базу и её выполнение, работу органов, ответственных за управление избирательным процессом, мероприятия в рамках предвыборной агитации и решения возможных избирательных споров", - сообщили в ОГА.

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На территории региона создано девять одномандатных избирательных округов и 1122 избирательных участка. В их числе 1057 обычных и 65 специальных. На сегодняшний день в Запорожской области органами ведения Государственного реестра избирателей зарегистрировано 1 356 987 избирателей, в том числе 1,2% избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться.

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