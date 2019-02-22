После вывода войск США оставят в Сирии около 200 военных миротворцев, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Небольшая группа военных миротворцев численностью 200 человек останется в Сирии на определенный период времени", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она также проинформировала, что президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили вопросы, кающиеся зон безопасности в Сирии.

"Что касается Сирии, то президенты договорились о продолжении координации по вопросам создания там потенциальных зон безопасности", - говорится в сообщении.

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В развитие этой договоренности Белый дом сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд "на этой неделе примут в Вашингтоне своих турецких коллег для дальнейших переговоров".

СМИ, комментируя эти заявления Белого дома, отмечают, что на минувшей неделе П.Шанахан посетил Европу, где пытался убедить союзников сохранять военное присутствие с Сирии после вывода американских войск.

В то же время, как сообщила накануне газета The Washington Post, союзники отклонили эту просьбу.

Союзники "единогласно" заявили США, что они "не останутся, если США выйдут (из Сирии - ИФ)", рассказал газете один из источников. Франция и Великобритания - единственные страны помимо США, войска которых находятся на территории Сирии в рамках операции по борьбе с террористической организацией ИГ во главе с Соединенными Штатами. Совместно с США они обучают курдские Сирийские демократические силы, а также участвуют в авиаударах.

Одна из основных просьб США к союзникам - сформировать силы, чтобы патрулировать "зону безопасности" на севере Сирии, не допуская, таким образом, конфликта между турецкими военными и военизированными формированиями сирийских курдов.