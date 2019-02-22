Путин о вероятности отключения России от мирового интернета: "Теоретически это возможно""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он сообщил российским СМИ.

"Вы знаете, я же не могу за наших партнёров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. Но не только. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически всё возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать", - сказал он, отвечая на вопрос существует ли угроза отключения России от мирового интернета.

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При этом Путин отметил, что РФ не собирается сама себя отключать: "Не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям: и по линии спецслужб, и по линии экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае".