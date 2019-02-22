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22.02.19 08:57

Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак

Кризис в и вокруг Украины продолжает подрывать безопасность во всем регионе ОБСЕ.

Кризис в Украине и вокруг нее угрожает нашей безопасности, - председатель ОБСЕ Лайчак

Об этом заявил Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время 18-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кризис в Украине и вокруг нее продолжает подрывать наши принципы и угрожать нашей безопасности. И именно гражданские платят самую большую цену", - сказал Лайчак.

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По его словам, во время визита в Украину в прошлом месяце он собрал отзывы от наблюдателей ОБСЕ и обратился к украинским партнерам с призывом активно содействовать продолжительному прекращению огня.

"Я совершил визит в Москву в прошлый вторник и передал тот же самый месседж в поддержку диалога нашим российским партнерам", - добавил он.

Он напомнил, что одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ является эффективное использование и развитие инструментов ОБСЕ для предотвращения, смягчения и урегулирования конфликтов.

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Председатель ОБСЕ также подчеркнул важность стратегического партнерства ОБСЕ с другими международными организациями, в частности с Советом Европы и СБ ООН. По его словам, с целью гармонизации и лучшей поддержки совместных усилий он посетит на следующей неделе Совет Европы и СБ ООН.

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