Россия должна немедленно освободить украинских моряков, - постпред Канады в ООН Арбайтер

Об этом заявил постоянный представитель Канады в ООН Ричард Арбайтер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не забывайте о незаконных действиях России в минувшем ноябре вокруг Керченского пролива, которые повлекли дальнейшую региональную нестабильность и подвергли опасности жизни людей. Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению украинских моряков и судов, удерживаемых Россией", - сказал Арбайтер.

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Он добавил, что Канада продолжает всецело поддерживать народ Украины. "С тех пор, как Канада стала первой западной державой, признавшей независимость Украины в 1991 году, она поддерживала демократические и экономические преобразования в Украине, в том числе во время и после революции Евромайдана. Все это время Канада остается непоколебимой в приверженности народу Украины", - сказал Арбайтер.

По его убеждению, за пять лет, прошедших после Революции Достоинства, "несмотря на многочисленные вызовы, Украина достигла впечатляющего прогресса в обеспечении стабильного, демократического и успешного будущего для своих граждан".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.