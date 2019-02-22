Оккупанты планируют запустить первый пассажирский поезд по Керченскому мосту до конца года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко в четверг на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии "Крым. Сезон - 2019".

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - сказал Резниченко.

По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира. Стоимость проезда определит перевозчик, но планируется, что будет не выше, чем в среднем по России.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Керченского моста начали устанавливать шумозащитные экраны и стойки освещения.

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Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.