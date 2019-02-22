У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Агитация с револьвером в сумке? Сумы. Вчера после того, как в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома по проспекту Курскому 127 находятся двое граждан, предлагающих деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место немедленно выехал экипаж патрульной полиции, который обнаружил по этому адресу двух граждан - жителей Киева и Никополя - М. и Л. Патрульные полицейские, отрабатывая сообщение о возможном правонарушении попросили предъявить документы и осмотреть вещи этих граждан. У одного из граждан в сумке оказался револьвер. См. видео с нагрудной камеры патрульного", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ, - Антон Геращенко

"Может быть револьвер необходим для убеждения граждан голосовать за одного из кандидатов ? :)) Или для охраны крупных сумм денежных средств выданных для подкупа? Об этом мы уже никогда не узнаем, поскольку сотрудникам полиции не дали до конца выполнить свои обязанности... Кто? Сейчас узнаете. Патрульные полицейские, после того как обнаружили предмет похожий на огнестрельное оружие, (впоследствии это оказался револьвер под патрон Флобера) действуя строго по инструкции, доставили этих двух гражданам в отдел полиции для следственных действий. Кроме адвоката в райотдел немедленно приехал заместитель прокурора города Сумы - Муха (на фото - слева) и начальник отдела областной прокуратуры по фамилии Ткаленко, которые путём угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных лиц. При том что один из задержанных сказал, что у него в сумке находятся денежные средства - см. видео", - добавил нардеп.

"Фактически действия сумских прокуроров были направлены не на установление истины, а на сокрытие возможного преступления - подкупа избирателей. У Вас еще есть вопросы - в интересах какого кандидата действовали те двое жителей Киева и Никополя и их адвокаты - прокуроры?", - резюмировал Геращенко.





Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.