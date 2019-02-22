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22.02.19 11:00

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается системная работа по усилению ракетного потенциала и противовоздушной обороны нашей страны - одной из приоритетных задач, определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 01
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 02

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По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести "полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 03
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 04
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 05
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 06
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 07
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 08

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 09
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 10
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 11

Также, по словам Секретаря СНБО Украины, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество людей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 12
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 13

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 14
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 15

"Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

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