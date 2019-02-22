Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине по случаю 5-й годовщины победы Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день (22 февраля. - Ред.) 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают. Украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины", - говорится в сообщении диппредставительства.

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