Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.02.19 12:04

Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США

Посольство США в Украине констатирует, что коррупция остается актуальной проблемой, препятствующей украинцам в достижении прогресса в политике и экономике.

Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине по случаю 5-й годовщины победы Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день (22 февраля. - Ред.) 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают. Украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины", - говорится в сообщении диппредставительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна разблокировать Керченский пролив, - посольство США в Украине

Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, - посольство США 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100